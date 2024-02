Controlli antidroga in stazione: sequestrati 16 grammi di hashish

I controlli in stazione a Pordenone.

La Polizia di Stato di Pordenone nel pomeriggio del 23 febbraio 2024 ha effettuato mirati controlli presso la locale stazione ferroviaria con finalità di prevenzione ed allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Pordenone.

L’attività svolta si pone in un più ampio progetto di prevenzione e tutela delle zone del centro cittadino, incentivato dal Questore di Pordenone Giuseppe Solìmene, per stabilire programmati controlli del territorio in collaborazione con la Polfer e le unità cinofile della Questura di Padova.

Nel pomeriggio sono stati posti sotto sequestro penale circa gr 16 di hashish, contenuti in un involucro in cellophane, rinvenuti sulla banchina della stazione. Un maggiorenne è stato inoltre sanzionato in quanto trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente gr. 1,46 di hashish, sostanza che veniva sottoposta a sequestro amministrativo.