Controlli dei carabinieri: un arresto 2 denunciati trovati con attrezzi da scasso

Il bilancio dei controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri di Aurisina.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste, impegnato a garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie della provincia. Nel corso dello scorso fine settimana, la Compagnia dei Carabinieri di Aurisina ha condotto una serie di operazioni straordinarie nei comuni di Duino Aurisina e Monrupino, che hanno portato a un arresto e a diverse denunce.

Nel dettaglio, i militari del Nucleo Radiomobile sono riusciti a individuare e arrestare un cittadino di origine rumena di 52 anni, con precedenti di polizia. L’uomo è risultato destinatario di due distinti ordini di carcerazione. Il primo, emesso nel 2023 dalla Procura della Repubblica di Bologna, prevedeva la pena di quattro mesi di reclusione per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale risalente al 2011. Il secondo ordine, risalente al 2015, era stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per un furto aggravato in concorso avvenuto nel 2013: in questo caso restavano da espiare due mesi e sette giorni di reclusione. L’uomo è stato immediatamente condotto in carcere.

Sempre nel corso dei controlli, due individui sono stati denunciati a piede libero per le ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I due infatti sono stati trovati in possesso di una vasta gamma di attrezzi da scasso – tra cui cacciaviti, chiavi esagonali, martelli, tubi per il recupero di carburante e una pompa per aspirazione liquidi alimentata a batteria – oltre a un coltello a serramanico con lama di circa 7 centimetri. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.