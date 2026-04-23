in Basso Brusa

di 78 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Nadia Caneva. Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, il figlio Luca assieme a Barbara, la zia Adriana, i nipoti Mattia e Libero unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Pontebba nella Pieve di “Santa Maria Maggiore” lunedì 27 aprile alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

ORARIO VISITE:

Lunedì 8:00 – 13:15



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 26 aprile alle ore 18:00 in chiesa a Pontebba.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



PONTEBBA, 23 aprile 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290