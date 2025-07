Segnalazioni di degrado sull’Isonzo, scattano i controlli: trovato un giovane che fuma cannabis

I controlli dei carabinieri lungo l’Isonzo.

Frequenze più alte di presenze estive, segnalazioni di degrado e comportamenti incivili: per questo i carabinieri hanno intensificato i controlli lungo le sponde dell’Isonzo. Le aree verdi del fiume, meta abituale di chi cerca refrigerio e relax, sono tornate sotto la lente dei militari della Compagnia di Gradisca d’Isonzo, che nel fine settimana hanno avviato un piano di sorveglianza potenziato.

I pattugliamenti si concentrano nelle zone più sensibili, in differenti fasce orarie, per prevenire condotte illecite, sia sul lato di competenza del Comune di Gradisca che su quello di competenza del Comune di Sagrado. Nella mattinata di lunedì, proprio durante uno di questi servizi, i militari hanno proceduto a segnalare alla Prefettura di Gorizia un giovane della provincia sorpreso a consumare cannabis sul greto del fiume. I servizi proseguiranno per tutto il periodo della stagione estiva per permettere alla cittadinanza di fruire dell’area in serenità e nel rispetto delle norme di Legge e delle ordinanze sindacali.