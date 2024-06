Controlli con l’etilometro, raffica di patenti ritirate: quattro denunciati

Controlli dei carabinieri della Compagnia di Aurisina: raffica di patenti ritirate, quattro denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Sono 4 le persone denunciate per guida in stato d’ebbrezza nel corso dei controlli alla circolazione stradale svolti dai carabinieri della Compagnia di Aurisina, per prevenire gli incidenti, a volte anche mortali, molto spesso causati dall’abuso di alcool prima di mettersi al volante. Con l’impiego dei militari delle Stazioni di Villa Opicina e Barcola, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile, nello scorso fine settimana sono stati effettuati numerosi controlli agli utenti della strada per accertare l’eventuale abuso di alcolici. Cinque le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Per quattro persone è scattata la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria in quanto il tasso alcolemico è risultato oltre la soglia di 0.8 g/l, mentre per un automobilista si è trattato di una sanzione amministrativa in quanto il risultato è stato tra 0.5 e 0.8 g /L. Si tratta di persone residenti a Trieste e provincia dell’età di 25, 26, 28, 35 e 57 anni. Per tutti e cinque si è proceduto al ritiro della patente di guida, mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida.