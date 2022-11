Fermato a Tolmezzo con della marijuana: in casa una serra con 12 piante

I controlli antidroga a Tolmezzo.

Lunedì 14 novembre è stata organizzata un’operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti dalla polizia di stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tolmezzo e dalla Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia con il supporto di un’unità cinofila della Polizia Locale di San Michele al Tagliamento.

Le operazioni sono iniziate verso le ore 12 in particolare nella zona della stazione autocorriere di Tolmezzo, dove si sono registrati alcuni episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e di microcriminalità. Una zona tra l’altro molto frequentata da giovani studenti in transito per raggiungere i vari comuni della Carnia.

Alle ore 13 e 20 nelle pertinenze dell’autostazione il cane antidroga ha segnalato un ragazzo carnico di 18 anni che, dopo una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 0,75 grammi di marijuana per uso personale. A quel punto si è deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo,

In casa sono stati trovati 250 grammi di marijuana già essiccata, semi, 1,7 chili di piante già essiccate e altre 12 piante di marijuana, oltre a 10 grammi di hashish. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato anche una serra completa di lampade, un quaderno con appunti e materiale vario per la coltivazione della marijuana. Sequestrato anche un bilancino di precisione, il cellulare e 4.590 euro in contanti

Il padre del giovane è stato quindi arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di un cittadino italiano di 48 anni, accompagnato presso la Casa Circondariale di Udine. Ieri, convalidato l’arresto, il gip ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi.

La situazione dell’autostazione di Tolmezzo già oggetto di continui controlli da parte delle forze dell’ordine continuerà ad essere monitorata anche con il ricorso ad operazioni straordinarie di controllo del territorio e di attività info-investigativa.