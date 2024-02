I controlli della polizia a Udine.

Il Questore Di Udine, con cadenza settimanale, ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree ritenute più “sensibili” del territorio cittadino.

L’attività che ha visto l’impiego di 40 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia locale di Udine, si è svolta nelle ore pomeridiane e serali del 8 febbraio in forma sinergica e coordinata con il supporto delle Forze di Polizia territorialmente competenti tra cui personale cinofilo specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti.

I risultati dell’operazione.

L’accurato impegno degli operatori di polizia dedicato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, criminalità diffusa, uso e spaccio di sostanze stupefacenti, nelle zone sensibili della città di Udine ha portato al controllo di oltre 100 persone fra cui 50 minori, alla segnalazione di tre ragazzi al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati anche 13 esercizi commerciali che hanno determinato il sequestro amministrativo di 23 chilogrammi di alimenti senza tracciabilità e all’elevazione di 4 sanzioni amministrative, 2 delle quali per carenze igieniche e 2 per alimenti senza tracciabilità per un ammontare di 5mila euro. Al titolare di uno dei locali commerciali sono state contestate alcune violazioni relative alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che comportano l’emanazione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

La presenza sinergica delle forze di polizia nonché dei militari impegnati nell’operazione Strade Sicure che svolge un efficace ruolo di prevenzione generale rispetto all’insorgere di episodi di micro-criminalità, ha riscosso il plauso degli abitanti del quartiere.