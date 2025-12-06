Controlli in stazione, trovata droga e una minorenne con un coltello

Il bilancio dei controlli alla stazione di Pordenone.

Cane anti-droga, pattuglie, drone, controlli e perquisizioni a passeggeri e semplici passanti. Droga sequestrata, una minorenne denunciata per possesso di un coltello.



Questo è il risultato di una sola serata di controlli in stazione ferroviaria a Pordenone, dove ieri pomeriggio i militari del comando compagnia carabinieri di Pordenone hanno effettuato un servizio che continua la scia di attività di controllo preventivo nell’area urbana considerata tra le più sensibili della città, ovvero quella ricompresa tra la stazione ferroviaria, gli autobus e il parco Querini.

L’operazione ha avuto come obiettivo non solo il contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti e al porto illegale di armi, ma anche il controllo dei giovani che usano la stazione quale luogo di ritrovo. Dallo scorso inverno a questa parte è capitato più di qualche volta, infatti, che molti adolescenti si incontrassero nella centralissima zona della stazione non solo per passare il tempo, ma anche per scontrarsi tra gruppi rivali. Questi fatti hanno preoccupato la tranquilla popolazione pordenonese e innalzato l’attenzione delle forze dell’ordine, che – coordinate dalla Prefettura di Pordenone – hanno svolto numerosi servizi per contrastare un fenomeno che altrimenti porterebbe al degrado del quartiere.

Una giovanissima trovata con un coltello.

Gli uomini dell’Arma, supportati dal cane antidroga “Garwin” del nucleo cinofili carabinieri di Torreglia, solo ieri hanno controllato più di cento persone tra passeggeri di treni e pullman e semplici passanti. Numerose le perquisizioni personali. Tra queste spicca l’accertamento fatto dai militari al parcheggio “Candiani”, dove è stata controlla una minorenne allontanatasi volontariamente da circa una settimana da una comunità alla quale era stata affidata e che ha trascorso le notti in rifugi di fortuna.



La giovanissima, che inizialmente ai carabinieri ha fornito false generalità, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico. Avuta la garanzia dai medici dell’ospedali di Pordenone che la minore stesse bene, la ragazzina è stata denunciata per il possesso del coltello e le false dichiarazioni e poi riaffidata ai genitori.

I sequestri di droga.

Il focus sul quartiere della stazione ferroviaria è acceso ormai da mesi. Da ottobre a oggi solo l’Arma ha segnalato ventitré persone per detenzione di stupefacenti e tre sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati circa 350 grammi di hashish, marijuana e cocaina e alcune pastiglie di MDMA. Questa strategia preventiva del Prefetto e delle forze di polizia resterà tale secondo una precisa volontà di scongiurare la perdita del controllo di una zona strategica della città, frequentata da numerosissimi onesti pendolari e studenti, garantendo all’intera comunità la sicurezza e la tranquillità che ha sempre contraddistinto la città di Pordenone, futura capitale della cultura 2027.