Controlli a tappeto a Monfalcone, sigilli a un deposito alimenti

Controlli a tappeto dei carabinieri a Monfalcone, chiuso un deposito alimenti per carenze strutturali e igieniche.

I carabinieri di Monfalcone, nella serata tra il 24 e il 25 ottobre, hanno effettuato controlli del territorio ad ampio raggio. Con l’ausilio del Nucleo ispettorato del lavoro di Gorizia e del Nucleo antisofisticazione e sanità di Udine sono stati ispezionati alcuni esercizi commerciali al fine di accertare il rispetto della normativa antinfortunistica e sanitaria.

Il servizio è stato focalizzato anche sul controllo alla circolazione stradale, svolto per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire gli incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che ha interessato le arterie più trafficate del circondario monfalconese.

Sono state complessivamente elevate sanzioni amministrative pari a 16mila 800 euro, con la chiusura di un deposito alimenti per carenze strutturali e igieniche.

Sono stati controllati anche numerosi automobilisti, esercizi pubblici sotto l’aspetto amministrativo e identificati numerosi avventori ivi presenti, una dozzina i militari impiegati, 28 i veicoli controllati, 49 le persone identificate e 4 esercizi commerciali controllati.