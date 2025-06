Salvati nella notte gli alpinisti in difficoltà a causa delle corde bloccate in parete.

È stata portata in salvo nella notte tra domenica e lunedì la cordata di due alpinisti, un uomo e una donna, italiani, in difficoltà sulle Alpi Giulie, nel tarvisiano, a cause delle corde bloccate durante la calata in corda doppia. I due erano bloccati in parete sulla Cima Piccola della Scala, nel Gruppo di RioBianco (Alpi Giulie), lungo la via Piemontese Ive, una via di difficoltà di IV grado superiore.

Dalle notizie ricevute durante la notte, grazie alle comunicazioni via radio tra centrale operativa e soccorritori, la cordata è stata raggiunta in parete intorno alle 1.40 ed è stata calata a terra verso le 2.40.

I soccorritori hanno deciso di scendere a valle a piedi lungo il sentiero subito senza fermarsi al Bivacco Gorizia e alle 4 circa erano all’auto parcheggiata in strada. Dopo aver accompagnato i due alpinisti a Malga Grantagar, alla propria auto, l’intervento si è concluso alle 5.