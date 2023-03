I provvedimenti dopo il corteo anarchico di Torino.

Ci sono anche dei manifestanti di Gorizia tra i destinatari del foglio di via da con divieto di ritorno a Torino da uno a tre anni in seguito ai disordini nella città piemontese avvenuti lo scorso sabato durante il corteo nazionale anarchico in supporto ad Alfredo Cospito.

In tutto sono stati emessi 28 fogli di via obbligatori per manifestanti provenienti da tutta Italia: oltre a Gorizia anche Perugia, Vicenza, Roma, Pisa, Milano, Monza e Brianza, Varese, Modena, Trieste, Trento e Treviso.

Intanto sale a 47 il numero dei denunciati. Tra di essi, ventisette persone sono state fermate in precedenza all’inizio della manifestazione con materiale esplodente e oggetti contundenti. Altre sedici persone sono stati identificati scaricando oggetti pericolosi da un furgone parcheggiato vicino a piazza Arbarello: sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Quattro anarchici, invece, sono stati accompagnati in Questura e anch’essi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.