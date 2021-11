Il provvedimento per la manifestazione di Gorizia.

Il corteo organizzato a Gorizia sfilerà per 200 metri, con inizio alla stazione ferroviaria centrale e fine al Parco della Rimembranza. Questa la decisione presa dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza della città in vista della manifestazione di sabato 13 novembre contro l’obbligo del Green Pass.

Ai partecipanti quindi sarà permesso di sfilare. “Una manifestazione statica, rispettando il distanziamento e con obbligo di mascherine – afferma Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia – senza entrare nel centro, occupare spazi destinati a bar, ristoranti e altri esercizi pubblici”.

(Visited 115 times, 115 visits today)