Daiana Lorenzini da tempo viveva a Pordenone.

Non ce l’ha fatta Daiana Lorenzini, la donna di 36 anni che una settimana fa è finita con l’auto contro un muro lungo l’autostrada A27 in direzione Belluno, all’altezza di una galleria. E’ morta all’ospedale di Treviso mercoledì sera. Daiana era originaria di Selva di Cadore, ma da tempo viveva a Pordenone.

L’incidente in A27: probabile un malore.

A causare l’incidente è stato probabilmente sarebbe stato un improvviso malore. Daiana stava guidando la sua Fiat Sedici quando ha perso il controllo del veicolo, prima andando verso destra e poi schiantandosi contro la parete di cemento del tunnel.

Secondo il racconto dei testimoni, prima dello schianto la donna sembrava in difficoltà, ricurva sul volante. Sono stati proprio alcuni automobilisti i primi ad intervenire per soccorrere la donna. All’arrivo dei sanitari Daiana era stata trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso. Sull’incidente sono ancora in corso le indagini per stabilire con esattezza se sia stato un malore a provocarlo, oppure se ci sia un’altra causa.