La borseggiatrice aveva agito al Conad di Aviano, ma è stata incastrata dalle telecamere.

I Carabinieri della Stazione di Aviano hanno individuato e denunciato l’autrice di un borseggio avvenuto in un supermercato del posto. L’indagine è iniziata il 7 marzo scorso quando una signora 78enne ,mentre stava facendo la spesa presso il supermercato Conad di Aviano, è stata derubata del portafogli, che teneva all’interno della borsetta, contenente 50 euro e tutti i documenti.

I Carabinieri di Aviano, dopo aver ricevuto la denuncia, hanno visionato sia le immagini delle telecamere a circuito chiuso del supermercato, che quelle comunali, appurando che a sfilare il portafogli dalla borsa, con particolare abilità, era stata una giovane donna, che le si era avvicinata alle spalle, mentre l’ignara vittima era distratta, intenta a scegliere i prodotti da acquistare.

La visione delle immagini di videosorveglianza comunali, poi, ha permesso di risalire all’autovettura, con targa straniera, a bordo della quale era arrivata la borseggiatrice, in compagnia di un uomo.

La certezza sull’identità dei due si è avuta l’indomani, quando i Carabinieri di Treviso hanno fermato il mezzo e identificato gli occupanti, un 26enne e una 25enne entrambi di nazionalità bulgara, in Italia senza fissa dimora, già denunciati in altre circostanze per eventi dello stesso tipo. La donna è stata, quindi, denunciata alla Procura della Repubblica di Pordenone per il reato di furto con destrezza.