Scoperta una discarica abusiva a San Dorligo della Valle: trovate anche le targhe di un’auto rubata.

Una vasta operazione condotta dai Carabinieri nella mattinata del 6 maggio ha portato alla scoperta di una discarica abusiva a San Dorligo della Valle. L’intervento, frutto di un’attività congiunta tra la Stazione locale dell’Arma, la Sezione Operativa della Compagnia di Trieste-Via Hermet, il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Udine e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, ha interessato un’area di circa 1000 metri quadrati, situata in via Bagnoli e riconducibile a un cittadino bosniaco del 1978.

L’area, segnalata da alcuni residenti per attività sospette e già sotto osservazione da alcune settimane, si è rivelata essere un vero e proprio deposito di rifiuti pericolosi. All’interno di un’area interamente recintata, oltre a essere stato riscontrato un rudimentale prefabbricato presumibilmente utilizzato per lavori di meccanica, è stato infatti rinvenuto un ingente quantitativo di parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti nonché due targhe risultate da successivi accertamenti riconducibili a una autovettura rubata. All’interno dell’area sono stati rinvenuti anche una trentina di veicoli, alcuni privi di anche di targhe identificative ed alcuni in evidente stato di abbandono.

Al termine degli accertamenti, l’utilizzatore del fondo, risultato essere anche privo di autorizzazione amministrativa presso la locale Camera di Commercio per l’attività di autoriparazione, è stato deferito per ricettazione, illecita gestione di rifiuti e nei suoi confronti è stata comminata una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro. L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale così come il materiale illecito contenuto ed i veicoli presenti all’interno di essa.

Il video.