Mostra un documento alterato durante un controllo: denunciato un 20enne

È finita con una denuncia per un 20enne della provincia di Udine, fermato durante un controllo alla circolazione stradale e trovato in possesso di un documento di identità irregolare.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri nel corso delle attività di verifica del territorio e, al momento dell’identificazione, ha presentato un documento risultato alterato. In particolare, il documento era privo del microchip elettronico, elemento essenziale per garantirne autenticità e validità. Sono stati i successivi accertamenti effettuati dai militari a far emergere l’anomalia, portando alla contestazione nei confronti del 20enne.

Per il giovane è quindi scattata la denuncia per l’ipotesi di reato legata all’utilizzo di un documento di identità alterato. L’episodio rientra nell’ambito dei controlli intensificati sul territorio dai carabinieri, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto delle norme.