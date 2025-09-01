Notte movimentata per una coppia di anziani: la moglie, 88 anni, risultava dispersa, ma dopo ore di ricerche è stata ritrovata a casa.

Una lunga notte di apprensione ha tenuto impegnati vigili del fuoco, soccorso alpino e volontari della Protezione civile nel Bosco Romagno, tra Cividale e Corno di Rosazzo. L’allarme era scattato poco prima delle 20 di ieri, domenica 31 agosto, quando un uomo aveva denunciato la scomparsa della moglie, 88 anni, residente a Pordenone.

La coppia si era recata in gita al parco insieme a due amici. Dopo una passeggiata, i coniugi si erano concessi un momento di riposo in auto, ma al risveglio l’uomo non aveva più trovato al suo fianco la consorte e aveva allertato il 112.

Immediatamente erano partite le ricerche: elicotteri, droni, unità cinofile e squadre di terra hanno setacciato per ore i sentieri e le radure del bosco, senza successo. Il buio aveva costretto gli equipaggi a sospendere le operazioni aeree, affidando tutto al lavoro dei soccorritori sul campo.

Il lieto fine.

La vicenda si è conclusa solo alle prime luci dell’alba, con un epilogo inatteso: l’anziana è stata rintracciata in buone condizioni nella propria abitazione di Pordenone. I soccorritori hanno infatti comunicato che alle 4.45, come rilevato dai vigili del fuoco, la signora, che presenta alcune fragilità neurologiche, aveva fatto rientro autonomamente a casa propria, nel pordenonese.