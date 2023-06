È in corso un intervento di ricerca in Val d’Arzino. La stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dai Carabinieri per partecipare alle operazioni di ricerca di una donna per la quale è stata fatta denuncia di scomparsa.

Il ritrovamento della sua automobile nei pressi della valle, dunque anche in presenza di terreno impervio, ha comportato il coinvolgimento del Soccorso Alpino. Partecipano alle ricerche anche i Vigili del Fuoco.