Il dono del panettone di Etica del Gusto a Mattarella e Pahor.

Un dono speciale per due Capi di Stato. In occasione delle celebrazioni ufficiali per la nomina di Gorizia e Nova Gorica a Capitale europea della cultura 2025, in programma domani, Etica del Gusto donerà al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e al suo omologo sloveno Borut Pahor il panettone realizzato dai maestri pasticceri che fanno parte dell’associazione con sede a Pasian di Prato che, da quasi 15 anni, promuove i valori del lavoro artigianale nel settore dolciario del Friuli Venezia Giulia.

Oggi il presidente dell’associazione Gianfranco Cassin ha consegnato il pregiato panettone al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, chiedendogli di farsi portavoce dell’importante attività artigianale della regione.

“Abbiamo voluto sancire questo importante traguardo per la nostra regione con un “assaggio” del frutto dell’impegno degli artigiani del gusto, che nasce da un profondo amore per la nostra terra. Riteniamo che anche al realtà artigiana locale rappresenti un tassello importante della cultura, sia di Gorizia che di tutto il Friuli Venezia Giulia. Il sindaco di Gorizia – ha riferito Cassin – si è dimostrato estremamente sensibile a questo tema”.

Il sindaco Ziberna con il panettone di Etica del Gusto.

