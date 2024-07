Gli appassionati del mondo dei dragster oggi a Morsano al Tagliamento per festa Drag racing organizzata dal team Carbonera con il patrocinio del Comune e il contributo del Consiglio regionale.

“Il dinamismo e l’entusiasmo dei dirigenti e volontari dell’associazione Carbonera Drag racing Ssb rendono questa realtà una punta di diamante: il team, con sede a Morsano al Tagliamento, è infatti unico in Friuli Venezia Giulia nella disciplina dragster e ciò consente alla nostra regione di poter offrire eventi di qualità legati a questa spettacolare attività motoristica nata in America e ancora poco conosciuta in Italia”, ha commentato il vicegovernatore e assessore allo Sport Mario Anzil.

“Abbiamo potuto constatare quanto il gruppo affiatato abbia creato una realtà che attira molti appassionati di queste gare di accelerazione: il fondatore Luca Carbonera e l’attuale pilota Rudy Zorzi, che gareggia dal 2016, hanno all’attivo numerose partecipazioni con buoni risultati all’estero, fra cui Santa Pod in Inghilterra, Hockenheim in Germania e Tierp Arena in Svezia: in esposizione è possibile vedere la Motorhome e la Hayabusa turbo con cui hanno gareggiato, unici italiani, in tutta Europa” ha aggiunto Anzil che ha visitato la festa assieme ai vertici della Asd, alla sindaca di Morsano al Tagliamento Elena Maiolla e all’assessore comunale allo Sport e associazioni Flavio Bauto.

Nel corso della festa l’associazione organizza esibizioni, performance di stuntman, mostre di mezzi a due e quattro ruote e, grazie ad una promozione integrata, molte delle attività ricettive e commerciali del comune propongono merchandising legato al mondo dei motori e del drag racing.