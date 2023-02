Tragedia a Meduno, muore travolto da un albero.

A Meduno, in località Navarons, un boscaiolo di 48 anni è rimasto travolto da un albero che stava abbattendo ed è deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate.

Dopo l’allarme che era scattato con una chiamata di aiuto alla centrale del numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia Nue112, la telefonata è stata transitata puntualmente alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sul posto anche i vigili del fuoco di Maniago.

Gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente tutte le macchine e i mezzi disponibili: elisoccorso e ambulanza ma, purtroppo, per la persona, colpita con violenza dall’albero, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.