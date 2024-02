Il furto ieri sera a Chions.

Ladri in azione ieri sera a Chions. Il furto è avvenuto in un’abitazione di via dei Donatori sfruttando la momentanea assenza dei proprietari. Una volta dentro, i criminali hanno rivoltato ogni angolo della casa, mettendo a soqquadro le stanze. Secondo una prima stima il bottino, tra gioielli in oro e contanti, ammonta a circa 10mila euro.

Quando sono rientrati in casa i proprietari hanno fatto l’amara scoperta e hanno immediatamente allertato i carabinier. Sul posto è intervenuta la compagnia di Pordenone per effettuare i primi rilievi e raccogliere le prime testimonianze. Le indagini sono ancora in corso e si spera che presto possano portare all’identificazione e all’arresto dei colpevoli.