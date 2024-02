Una rete contro la solitudine, si lavora all’uncinetto al bar facendo beneficenza

Al bar Da Anna si lavora all’uncinetto facendo beneficenza.

Al bar “Da Anna” di Braulins, piccola comunità del comune di Trasaghis, ci si ritrova una volta ogni quindici giorni e si lavora a maglia e all’uncinetto. Una decina di persone, tra i cinquanta e i novant’anni, uniscono questa loro passione al piacere di colloquiare e condividere talvolta con gli altri avventori del locale, anche qualche buona torta fatta in casa.

“Era il 2012 quando, tra le altre attività, sono stati inseriti i laboratori di lavori femminili – spiega Maria Copetti, membro della Pro Loco di Pioverno – fiera della grande partecipazione non solo del territorio gemonese, ma anche del territorio carnico e zone limitrofe, ho deciso, prendendo spunto da una realtà che era già attiva allo Knit Cafè di San Daniele, di proporre ad alcuni locali un ritrovo del nostro circolo, dove le partecipanti avrebbero avuto la possibilità di relazionarsi e, al contempo, avrebbero consumato almeno una bibita”.

Nell’autunno del 2019, quando questa iniziativa prendeva piede nel bar dove tutt’ora avvengono questi magici incontri, in grado di aggregare realtà a volte anche diverse tra loro e che, grazie alla caparbietà e al cuore generoso delle artiste dell’ uncinetto, è stata fatta anche tanta beneficenza che si è diramata su più fronti, con regali meravigliosi alla casa di riposo e aiuti oltre confine alle popolazioni colpite dalla guerra.

“Si sta assieme per passare alcuni momenti di serenità, condividendo gioie e dolori, un modo terapeutico grazie al quale tutte noi facciamo sentire la nostra presenza a quella che per noi è diventata la nostra seconda famiglia ” afferma Maria, che prodegue dicendo “I nostri incontri non sono cessati nemmeno nel periodo pandemico, infatti quando è stato possibile uscire nuovamente, ci si ritrovava con le mascherine a fare le nostre amate creazioni” racconta Maria. “Quest’ anno addirittura si è unita al nostro gruppo anche qualche persona in più, siamo tutte davvero felici per questa realtà in grado di dare tanta gioia sia a noi stesse, sia nel locale nel quale ci troviamo, le persone ci conoscono e spesso si intrattengono con noi ridendo e scherzando, in un clima familiare”, conclude Maria. Il ritrovo al bar “Da Anna” è ogni due giovedì al mese, dalle 15 alle 17 e la porta per accogliere nuovi membri è sempre aperta.