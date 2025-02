Entra nel bar e accoltella tre persone: grave una ragazza

Momenti di panico questa sera, domenica 16 febbraio, a Gradisca d’Isonzo, dove un uomo ha fatto irruzione nel “Caffè Teatro”, bar situato in piazza dell’Unità, accoltellando tre persone prima di darsi alla fuga. Una ragazza è rimasta gravemente ferita, mentre altri due uomini hanno riportato lesioni meno gravi.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe un uomo del posto, noto per alcuni comportamenti sopra le righe in passato. Armato di coltello, ha colpito un cliente del locale, poi una ragazza e infine il barista, intervenuto per cercare di fermarlo. La giovane, soccorsa in codice rosso, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cattinara a Trieste, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I due uomini, feriti al volto e alle mani, sono stati ricoverati all’ospedale di Gorizia con lesioni meno gravi.

L’aggressore in fuga, ricerche in corso

Dopo l’attacco, l’uomo si è dato alla fuga e attualmente è ricercato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con ambulanze e un’automedica per prestare i primi soccorsi alle vittime.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciare il responsabile. Al momento, il movente dell’aggressione non è ancora chiaro, ma non si esclude alcuna ipotesi.

La comunità sotto shock

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Gradisca d’Isonzo, un piccolo centro dove episodi di tale violenza sono rari. Residenti e commercianti della zona hanno espresso preoccupazione e sgomento per quanto accaduto, auspicando una rapida cattura dell’aggressore e maggiore sicurezza nella città.

Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e individuare il responsabile dell’attacco che ha trasformato una tranquilla serata in un incubo per chi si trovava nel locale.