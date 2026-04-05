Esplosione in appartamento, evacuato l’intero stabile: una donna in ospedale

Sono state completate le operazioni di messa in sicurezza dello stabile interessato dallo scoppio avvenuto nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 aprile, in via Baiamonti a Trieste. L’esplosione, verificatasi poco prima delle 12.50 in un appartamento all’ultimo piano, ha provocato un incendio e reso necessario l’intervento massiccio dei soccorsi.



Al termine delle verifiche, l’intero edificio – composto da 15 appartamenti e alcuni locali commerciali – è stato dichiarato inagibile. Per motivi di sicurezza è stata inoltre interdetta una porzione del marciapiede e della carreggiata sottostante. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scoppio.

Una donna in ospedale per accertamenti, trovato un cane senza vita

Nel corso dell’emergenza, il personale sanitario ha soccorso una donna che si trovava nell’appartamento adiacente a quello interessato dall’incendio. Uscendo dall’edificio, ha inalato i fumi della combustione ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.

Durante le operazioni di controllo negli alloggi dell’ultimo piano, i soccorritori hanno rinvenuto un cane privo di vita all’interno di uno degli appartamenti. Una squadra dei Vigili del fuoco rimane ancora sul posto per assistere i condomini evacuati, consentendo loro di rientrare temporaneamente nelle abitazioni per recuperare beni di prima necessità.