Pasquetta con il sole in Friuli Venezia Giulia: temperature miti e clima ideale per le gite

Sarà una Pasquetta all’insegna del bel tempo in Friuli Venezia Giulia. Le previsioni per lunedì 6 aprile confermano infatti una giornata stabile e piacevole, perfetta per le tradizionali escursioni fuori porta.

Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio in quota che non comprometterà però il soleggiamento. Le condizioni resteranno stabili per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni.

Temperature miti, clima primaverile

Dal punto di vista termico, la giornata offrirà temperature decisamente miti, soprattutto nelle ore centrali. In pianura e nelle valli si raggiungeranno valori massimi compresi tra 21 e 24 gradi, mentre le minime si attesteranno tra i 5 e gli 8 gradi.

Situazione leggermente diversa lungo la costa, dove la presenza della brezza marina manterrà il clima più fresco: qui le temperature massime saranno comprese tra 15 e 18 gradi, con minime tra 9 e 12 gradi.

Brezza e stabilità per tutta la giornata

I venti saranno deboli, a regime di brezza, contribuendo a rendere il clima ancora più gradevole, soprattutto nelle ore pomeridiane. Anche l’evoluzione diurna non mostra variazioni: il tempo resterà stabile e soleggiato dalla mattina alla sera.

Una Pasquetta, dunque, che si preannuncia ideale per chi ha in programma grigliate, passeggiate o gite fuori porta, con condizioni meteo che accompagneranno senza sorprese l’intera giornata.