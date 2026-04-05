L’incidente costato la vita a Giampietro Scarsini.

Si chiamava Giampietro Scarsini, aveva 48 anni ed era residente a Buja l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nella serata di sabato 4 aprile a Osoppo, lungo via Rivoli.

Chi è la vittima

Originario di Tolmezzo, Scarsini lavorava alle Acciaierie Venete nello stabilimento di Buja. Viveva da solo e aveva una grande passione per le motociclette, che lo portava spesso a partecipare a raduni anche fuori regione.



Tra gli amici biker era conosciuto con il soprannome di “il cjargnel”, un richiamo alle sue origini tolmezzine. Chi lo conosceva lo descrive come una persona gentile, disponibile e sempre sorridente.

L’incidente

Il sinistro si è verificato poco prima delle 20, all’altezza del civico 6 di via Rivoli. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava Scarsini si è scontrata con un furgone. L’impatto è stato violento e le conseguenze si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Sores, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto e nella caduta.



I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Tolmezzo, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della carreggiata. Le operazioni si sono protratte fino a poco prima delle 23.

Il cordoglio

La notizia della morte di Giampietro Scarsini ha colpito profondamente le comunità di Buja e Tolmezzo, oltre al mondo dei motociclisti che lo conoscevano e lo stimavano. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando da amici e conoscenti, uniti nel ricordo di un uomo semplice e appassionato, legato alla sua moto e alla libertà della strada.