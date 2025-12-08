Esplosione in un appartamento: una persona ustionata a volto e arti

L’esplosione a Torviscosa.

Paura nella serata di domenica 7 dicembre per una esplosione in un appartamento di via Maderno a Torviscosa, avvenuta intorno alle 19.30. L’evento è stato causato da una fuga di gas GPL da una delle bombole presenti nell’abitazione, che ha provocato una deflagrazione con successivo incendio, distruggendo i mobili della cucina e danneggiando i muri di tramezzo interni.

L’appartamento, situato al primo piano di una palazzina, è stato dichiarato inagibile, mentre gli altri alloggi non hanno riportato danni. All’interno si trovavano due persone, cittadini pakistani: una è rimasta illesa, mentre l’altra ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto e agli arti a causa della deflagrazione.

Il ferito è stato soccorso dalla Sores e dal personale del 118 di San Giorgio di Nogaro, quindi trasferito al Pronto Soccorso di Udine. Le ustioni non risultano di grave entità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, con autopompa e autobotte, che hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza, insieme ai Carabinieri.

