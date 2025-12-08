Lavori notturni in autostrada, chiude un tratto della A23: le alternative consigliate

Lavori nelle gallerie della A23.

Sull’A23 Udine–Tarvisio, per consentire interventi di manutenzione nelle gallerie “Mena nord” e “Lago nord”, il tratto compreso tra Gemona Osoppo e Carnia, in direzione Tarvisio, sarà chiuso dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gemona Osoppo, sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria seguendo la SP49 Osovana in direzione Gemona, la SS13 Pontebbana verso Tarvisio e la SS52 Carnica in direzione Tolmezzo, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Carnia.