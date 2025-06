Evade dalla comunità, arrestato dai carabinieri mentre fa shopping

Arrestato un 25enne evaso dalla comunità di affidamento in prova.

Era evaso da una comunità di Bologna dove si trovava in affidamento in prova, ma la sua fuga è finita davanti alle vetrine di un negozio a Trieste: un giovane triestino di 25 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Borgo San Sergio mentre faceva shopping in Largo Barriera.

L’ordine di carcerazione era stato emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna dopo che il ragazzo, nei primi giorni di giugno, si era allontanato senza autorizzazione dalla struttura dove stava scontando una misura alternativa alla detenzione. La sua irreperibilità aveva spinto l’Autorità Giudiziaria ad aggravare la pena, trasformando l’affidamento in prova in detenzione.

Grazie a un’attività investigativa mirata, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciarlo nel centro cittadino. Una volta fermato, è stato condotto presso la casa circondariale di Trieste, dove sconterà la pena residua.