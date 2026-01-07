Ex postino morto a Sagrado, affidato l’incarico per l’autopsia

È stato affidato ufficialmente l’incarico per l’autopsia e per le operazioni peritali sul corpo di Vito Mezzalira, l’ex postino 66enne di Poggio Terza Armata di Sagrado, ritrovato lo scorso novembre sepolto nel giardino della sua abitazione. Le analisi, che si svolgeranno in sede di incidente probatorio, avranno quindi valore legale in fase processuale.

L’autopsia è stata fissata per il 3 febbraio presso l’Istituto di medicina legale di Milano, dove gli esperti avranno il delicato compito di chiarire le cause della morte e contribuire a fare luce su un caso che da anni scuote la comunità locale.

Nell’ambito dell’inchiesta, la Procura ha iscritto tre persone nel registro degli indagati con accuse pesanti: Mariuccia Orlando, ex compagna della vittima; Andrea Piscanec, figlio della donna; e Moreno Redivo, fratellastro della Orlando. I tre dovranno rispondere di concorso in omicidio volontario, sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata, per aver presumibilmente incassato per anni la pensione dell’uomo, nonostante fosse scomparso nel nulla dal 2019.

Il giudice ha concesso 90 giorni di tempo agli esperti incaricati per depositare le loro conclusioni. L’udienza è stata aggiornata al 22 maggio, data in cui verranno esaminate le risultanze peritali che potrebbero rivelarsi decisive.