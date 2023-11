Filippo Turetta è atterrato a Venezia.

E’ atterrato questa mattina all’aeroporto di Venezia il Falcon 900 che ha portato in Italia Filippo Turetta, il 22enne studente accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin. Il volo proveniente da Francoforte è atterrato con con mezz’ora di anticipo rispetto al previsto.

Il destino di Filippo Turetta è ora nelle mani della giustizia italiana. La Procura di Venezia ha emesso una custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, contestandogli i reati di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Accuse che potrebbero ulteriormente aggravarsi nel corso delle indagini. Il giovane è stato condotto negli uffici della Polizia di frontiera per la notifica ufficiale della custodia cautelare.

Il trasferimento nel carcere di Verona.

Il giovane sarà ora trasferito nel carcere di Montorio a Verona, in un reparto protetto. Questa decisione è stata presa non solo per garantire la sicurezza dell’imputato in relazione ai rischi derivanti dal contatto con gli altri detenuti, ma anche per proteggerlo da sé stesso. Turetta, infatti, ha manifestato intenzioni suicide, spingendo le autorità a prendere misure per la sua tutela.