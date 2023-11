Nuove riprese in Valcanale per Ninfa Dormiente.

A oltre un anno dal successo della prima stagione, Teresa Battaglia è tornata a calpestare i suggestivi paesaggi di Valcanale. La profiler esperta in serial killer, creata dalla mente della scrittrice friulana Ilaria Tuti, è nuovamente protagonista di una serie televisiva che catturerà l’attenzione degli spettatori. La produzione di Publispei e Rai Fiction, con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission e PromoTurismoFvg, sta portando avanti la seconda serie intitolata “Ninfa Dormiente”.

Le riprese.

Fino alle festività natalizie, i pittoreschi scenari di Tarvisio e Malborghetto – Valbruna saranno il palcoscenico ideale per questa nuova avventura. Dopo il successo della prima serie “Fiori sopra l’inferno“, questa volta ci si immergerà nel complicato caso della “Ninfa Dormiente”. Teresa Battaglia sarà alle prese con un “cold case”, un omicidio risalente alla prima guerra mondiale, privo di movente e colpevole noto. Il mistero si dipanerà nella Val Resia, anche se per questioni logistiche la troupe di produzione ha deciso di girare nuovamente in Valcanale, in particolare a Malborghetto, gli interni suggestivi del Palazzo Veneziano, nei i sentieri della Val Saisera e altre diverse location nel Comune di Tarvisio. Le riprese sono iniziate il 13 novembre e si protrarranno per sei settimane nella regione, per poi trasferirsi a Roma per altre sei settimane di lavoro, con la conclusione prevista per marzo 2024.

Il successo di Fiori sopra l’inferno.

Il successo della prima serie, tratta dal bestseller “Fiori sopra l’inferno”, ha aperto la strada per una seconda stagione. I sei episodi, trasmessi su Rai Uno lo scorso febbraio, hanno conquistato 4,7 milioni di spettatori, raggiungendo uno share di quasi il 25%. La commissaria Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, affiancata dal fidato ispettore Massimo Marini, ha catturato il pubblico.