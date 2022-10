Ennesima truffa a danno di un anziano

Un anziano è rimasto vittima di una truffa, a Udine: i criminali questa volta si sono spacciati per un operaio della rete idrica e un agente della Polizia locale, entrando così nell’appartamento di un 78enne.

Imbrogliandolo, si sono fatti consegnare l’oro per metterlo al sicuro da eventuali perdite d’acqua e gli hanno rubato gioielli per un valore di poco meno di 10 mila euro.

Per prevenire il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, sempre più diffuse, le forze dell’ordine hanno realizzato un vademecum con alcuni consigli, come ad esempio non aprire la porta e non dare ascolto a sconosciuti che si presentano come funzionari o incaricati di qualche società e tenere in mente che i tecnici dei gestori della luce o del gas non si presentano mai senza preavviso.