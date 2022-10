I gatti vivevano in condizioni precarie

In un appartamento di Udine, le guardie ecozoofile e quelle veterinarie dell’Asl hanno scoperto dodici gatti costretti a vivere in spazi troppo piccoli e in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Gli animali sono stati sequestrati e affidati al gattile locale mentre una donna di 77 anni è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali.