Finto incidente alla nipote, anziana di Udine truffata per mille euro

Ancora una truffa a Udine.

Ha ricevuto una chiamata da uno sconosciuto che le ha chiesto del denaro per pagare la cauzione della nipote vittima di un grave incidente stradale, che però in realtà non era mai avvenuto. E’ stata raggirata così, lo scorso lunedì, un’anziana di 89 anni di Udine.

La donna, preoccupata per la nipote, ha subito cercato in casa quello che aveva riuscendo a trovare circa mille euro. Poco dopo il truffatore ha bussato alla porta facendosi consegnare i soldi per poi andarsene.

Solo in un secondo momento l’anziana si è resa conto di essere stata truffata e ha segnalato l’accaduto ai carabinieri, che ora stanno indagando per cercare di risalire al responsabile. Le truffe telefoniche come questa sono in aumento in Friuli e purtroppo, le vittime sono quasi sempre gli anziani che si trovano da soli in casa.

Nella giornata di ieri altri tre tentativi, fortunatamente non andati a buon fine. Tre signore udinesi di 89, 90 e 97 anni sono state chiamate da una donna che sosteneva di essere la loro figlia e di aver bisogno di soldi. In questo caso le anziane hanno subito interrotto la chiamata e segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.