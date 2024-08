Il giovane è rimasto bloccato con il parapendio su un albero a 5 metri da terra.

La stazione di Maniago del Soccorso Alpino ha soccorso ieri nel tardo pomeriggio fino alle 20.30 circa con sei tecnici un parapendista polacco di 23 anni che era rimasto sospeso a cinque metri da terra su un albero. Il pilota era stato investito, così come altri cinque o sei praticanti tutti decollati dal Monte Valinis, da una improvvisa e forte folata di vento di bora che gli ha fatto perdere il controllo della vela.

La sua era finita su un albero nei pressi dell’argine del Torrente Colvera in località Borgo Fornasate. I soccorritori si sono portati sul posto e hanno messo in pratica con le loro tecniche di corda a paranco una manovra di soccorso per disimpigliarlo e calarlo a terra in sicurezza assieme alla sua vela. Gli altri piloti sono rientrati tutti autonomamente al campo base di Meduno.