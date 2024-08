Incendio in un’azienda agricola di Zoppola.

Incendio nella serata di ieri in due vasche di fermentazione presso un’azienda agricola a Zoppola. Sul posto, intorno alle ore 20.50, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con 2 squadre e due autobotti, giunte dalla sede centrale e dal distaccamento di San Vito al Tagliamento.

I Vigili del fuoco hanno operato fino alle 23.45 circa, prima per spegnere le fiamme e poi per la bonifica e messa in sicurezza dei due biofermentatori per la produzione di biogas. Ad incendiarsi alcune sacche di gas, che si formano dalla fermentazione dei liquami, che poi hanno coinvolto nell’incendio parte della struttura delle due vasche di fermentazione. seriamente le strutture delle due vasche. L’incendio, che non ha coinvolto persone, non ha causato nessun sversamento di liquami.