Vittorio Uliana era in vacanza in Trentino Alto Adige.

La montagna, da sempre compagna fedele e fonte di ispirazione per Vittorio Uliana, 91 anni, gli è stata fatale. Disperso da martedì sera, l’anziano è stato ritrovato senza vita in un dirupo a Riva di Tures, a quota 1700 metri, nel cuore dell’Alto Adige. Residente a Udine, Vittorio era in vacanza con la famiglia a Campo Tures, in provincia di Bolzano. Una caduta, forse dovuta a un passo falso lungo un passaggio esposto e pericoloso, ha messo fine alla sua vita.

L’allarme è scattato quando l’uomo non ha fatto ritorno da un’escursione. Immediatamente, sono state attivate le ricerche che hanno coinvolto 60 operatori, tra Soccorso alpino, Vigili del fuoco e unità cinofile. Decisivo è stato l’impiego di un drone speciale dotato di sistema di localizzazione dei cellulari, che ha permesso di restringere il campo di ricerca e di individuare il corpo dell’uomo.

Ex sindaco di Mereto di Tomba per dieci anni, l’uomo ha dedicato la sua esistenza al servizio della comunità. Anche dopo aver appeso la fascia tricolore al chiodo, ha continuato a operare all’interno delle associazioni, senza mai far mancare il suo contributo come volontario.

La notizia della sua scomparsa ha scosso non solo la famiglia, ma anche la comunità di Pantianicco, paese del cuore di Vittorio, dove venerdì sera alle 19.30 verrà celebrato un rosario in suo ricordo. La data del funerale, invece, è ancora da definire.