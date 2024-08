Rissa tra giovanissimi nella struttura di accoglienza a Fagagna.

Una rissa tra due giovani ospiti della casa di accoglienza per minori non accompagnati di Fagagna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario nella serata di ieri, sabato 9 agosto. E’ successo intorno alle 21 e 30 e tutto è nato da una discussione che ha visto coinvolti un 17enne originario del Bangladesh e un 16enne di nazionalità pakistana.

La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, inizialmente limitandosi a un acceso scambio di parole. Tuttavia, la tensione è rapidamente aumentata, sfociando in spintoni e, infine, in una vera e propria colluttazione tra i due giovani.

Allertati dai responsabili della struttura, sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Majano, che hanno sedato la rissa e riportato la calma tra i due contendenti. Assieme ai militari, sono giunti anche i sanitari del 118, i quali hanno prestato le cure necessarie ai minori coinvolti, che fortunatamente hanno riportato solo lievi lesioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale.