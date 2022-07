Friuli, muore in moto il giorno del suo compleanno: chi è la vittima

Rodolfo Cancian muore nel giorno del suo 53esimo compleanno.

E’ morto mentre era in sella al suo scooter, nel giorno del suo compleanno: se n’è andato così Rodolfo Cancian, 53 anni compiuti proprio ieri. Era nato il 15 luglio 1969, e ieri sera, intorno alle 10, stava percorrendo la statale 464, quando per cause ancora tutte da accertare si è scontrato con un trattore condotto da un cinquantenne di Coseano che procedeva nella sua stessa direzione, verso Spilimbergo.

Uno schianto che non ha lasciato scampo a Cancian: i soccorritori lo hanno trovato riverso a bordo strada, e tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Per il 53enne, che abitava a Dignano, si sono rivelate troppo gravi le ferite riportate nell’urto e dopo essere stato sbalzato di sella.

Al vaglio delle forze dell’ordine, presenti sul luogo dell’incidente, rimane la dinamica dello scontro, al momento ancora tutta da chiarire.