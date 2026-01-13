Fuga di gas in uno stabile di 5 piani: 15 appartamenti evacuati

Alle ore 12 di oggi, 13 gennaio 2026, una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta presso uno stabile di cinque piani fuori terra a Romans d’Isonzo, a seguito della segnalazione di un forte odore di gas nel vano scale.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno effettuato immediate verifiche strumentali che hanno confermato la presenza di una concentrazione di gas prossima ai limiti di pericolosità all’interno dell’edificio. Contestualmente è stato richiesto l’intervento dell’azienda fornitrice del gas.

A scopo precauzionale, i soccorritori hanno provveduto all’evacuazione di circa dieci persone presenti al momento nei 15 appartamenti dello stabile, accompagnandole in una zona sicura. Successivamente, in collaborazione con i tecnici dell’azienda del gas, è stata individuata la perdita, che è stata prontamente eliminata. I Vigili del fuoco hanno quindi effettuato un accurato controllo strumentale di tutti gli alloggi e delle parti comuni dell’edificio, accertando l’assenza di ulteriori sacche di gas nell’aria.

Una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, tutti gli inquilini temporaneamente evacuati hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di competenza. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle ore 18.45.