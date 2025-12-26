Furti, droga e fuga dalla comunità: minorenne finisce in carcere

Il 17 dicembre 2025, i militari della Stazione Carabinieri di Prata di Pordenone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne di origine egiziana, senza fissa dimora sul territorio nazionale, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Il giovane era già sottoposto al collocamento presso la comunità socioeducativa “Aedis” di Prata di Pordenone. Tuttavia, secondo quanto accertato dai Carabinieri, durante il periodo di permanenza nella struttura il minorenne avrebbe reiteratamente violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Tra le condotte contestate figurano numerosi allontanamenti volontari non autorizzati, furti all’interno della comunità e l’uso di sostanze stupefacenti. Azioni che, sempre secondo gli inquirenti, avrebbero messo a rischio non solo la sua incolumità personale, ma anche quella degli altri ospiti della struttura.

Le violazioni commesse, puntualmente accertate dai militari dell’Arma e segnalate all’autorità giudiziaria minorile, hanno reso la misura cautelare in atto non più compatibile con la pericolosità del soggetto, dimostratosi restio ad avviare un serio percorso di rieducazione e reinserimento sociale, e reso necessaria una misura cautelare più restrittiva.



Per questo è stata disposta ed eseguita l’ordinanza e il giovane, al termine degli atti, è stato accompagnato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso.