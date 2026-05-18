Dall’obesità alla maratona in un anno: i risultati del progetto dell’Università di Udine

Camminare può sembrare un gesto semplice, quotidiano e quasi scontato, ma può trasformarsi nel punto di partenza per un cambiamento profondo. Dei risultati di un progetto innovativo si parlerà martedì 19 maggio a Udine, nel corso dell’incontro intitolato “Scienza in cammino. Un’impresa straordinaria”.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 18 nell’aula Strassoldo del polo economico-giuridico dell’Università di Udine, in via Tomadini 30/a. L’evento fa parte del ciclo di incontri “Uniud Informed. Scienza, salute, comunità”, un’iniziativa divulgativa organizzata direttamente dal Dipartimento di Medicina dell’Ateneo friulano.

Un anno di allenamento per un’impresa straordinaria

Al centro dell’incontro ci saranno i dati e le storie di un percorso durato dodici mesi, che ha accompagnato un gruppo di persone obese e sedentarie fino a un traguardo straordinario: percorrere una maratona. A relazionare e a guidare il pubblico tra i risultati scientifici e umani di questa sfida sarà Stefano Lazzer, docente dell’Università di Udine e coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, con sede a Gemona del Friuli, afferente al Dipartimento di Medicina.

Il movimento come strumento di medicina preventiva

L’obiettivo dell’incontro è dimostrare come la ricerca scientifica possa applicarsi concretamente al benessere della comunità, trasformando radicalmente la qualità della vita dei soggetti coinvolti attraverso lo sport guidato.

“Sarà un racconto di scienza, movimento e trasformazione per capire come l’attività fisica, se guidata con metodo e gradualità, possa diventare uno strumento concreto di salute, consapevolezza e conquista personale” spiega Lazzer.