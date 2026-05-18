Centro studi, al via le asfaltature: le chiusure e le modifiche alla viabilità

I lavori per la realizzazione della nuova rotonda di accesso al Centro Studi di Udine entrano ufficialmente nella loro fase conclusiva: l’avvio delle asfaltature in piazzale Cavedalis e nelle strade limitrofe segna l’ultimo atto di un intervento che ha rivoluzionato la circolazione in uno dei nodi più trafficati e sensibili della città.

Salvo imprevisti legati a condizioni meteorologiche avverse, il cantiere verrà smobilitato entro la fine della settimana in corso, restituendo ai cittadini una viabilità rinnovata e più funzionale.

Operazioni diurne e prime modifiche

Per permettere alle squadre di operare in sicurezza e garantire la qualità tecnica del nuovo manto stradale, il Comune ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione. Nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 maggio, via Micesio rimane chiusa al traffico per consentire le delicate operazioni di fresatura e la creazione delle nuove pendenze. In questa fase, piazzale Cavedalis resta regolarmente percorribile, sebbene con alcune limitazioni alle corsie di marcia che richiedono particolare prudenza da parte degli automobilisti.

Il piano delle asfaltature notturne

Per minimizzare l’impatto sul traffico cittadino la maggior parte dei lavori si svolgerà in orario notturno, tra le 21 e le 6, quando sarà realizzato il nuovo manto stradale. Via Micesio sarà la prima interessata dai lavori di asfaltatura e successivamente sarà il turno di piazzale Cavedalis, che verrà chiuso al traffico da tutte le direttrici principali: via Bassi, via Marco Volpe, via Superiore, via Galilei e via Leonardo da Vinci.

Con la chiusura del piazzale e della rotatoria, verrà riaperta via Micesio. La segnaletica stradale e le barriere di divieto sono già state predisposte per indicare le vie di esodo, garantendo in ogni caso l’accesso ai residenti e ai proprietari di pertinenze nelle zone interessate.

Percorsi alternativi e viabilità secondaria

Per agevolare gli spostamenti durante le ore di chiusura totale, sono stati individuati diversi itinerari consigliati. Coloro che provengono da via Bassi potranno utilizzare via Malignani come valvola di sfogo, mentre chi arriva da via Leonardo da Vinci avrà a disposizione via Vecellio o via Monte Rotondo. Per chi transita su via Galilei, la deviazione suggerita porta verso via Bezzecca.

Le variazioni per i mezzi pubblici

Anche il sistema del trasporto pubblico locale si adegua alle esigenze del cantiere con variazioni temporanee ai tracciati delle linee urbane ed extraurbane. Per quanto riguarda i lavori diurni, durante la chiusura di via Micesio, le corse in direzione nord devieranno lungo via Leonardo da Vinci, viale Cadore e via Martignacco. In occasione della chiusura di piazzale Cavedalis e della svolta da via Marco Volpe, i mezzi proseguiranno lungo via Micesio, con inversione in piazzale Diacono e successivo rientro sul normale instradamento.

Per quanto riguarda invece la chiusure notturne, sono previste deviazioni per alcune corse in transito sulla Udine-San Daniele, in particolare quelle delle 20.30 e delle 21.30, e per le linee urbane 2, 5 e 9.

Per le linee in direzione stazione ferroviaria, il percorso deviato sarà: da via Martignacco-via Leonardo da Vinci, viale Cadore, via della Faula, via Quarto, via Mentana, viale Ledra e quindi normale instradamento. In provenienza dalla stazione ferroviaria, invece, i mezzi seguiranno il percorso: via Marco Volpe, piazzale XXVI Luglio, via Moretti, via Mentana, via Quarto, via della Faula, viale Cadore, via Martignacco, via Leonardo da Vinci e quindi normale instradamento.