Furto con abbraccio ad Attimis, rubata una collana da 700 euro

Ancora un furto con la tecnica dell’abbraccio in Friuli. Nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, una donna sconosciuta si è avvicinata a una pensionata di 76 anni nel giardino della sua abitazione, ad Attimis, fingendo di conoscerla da tempo. Dopo averla salutata con calore e abbracciata, la donna è riuscita a sfilare dal collo della vittima una collana in oro del valore di circa 700 euro.

Solo dopo che la sconosciuta si era allontanata, la pensionata si è accorta della sparizione del gioiello e ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Faedis. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire all’identità della ladra, che si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso la scena o l’autrice del furto.