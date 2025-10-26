Furto con abbraccio ad Attimis, rubata una collana da 700 euro

26 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Ancora un furto con la tecnica dell’abbraccio in Friuli. Nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, una donna sconosciuta si è avvicinata a una pensionata di 76 anni nel giardino della sua abitazione, ad Attimis, fingendo di conoscerla da tempo. Dopo averla salutata con calore e abbracciata, la donna è riuscita a sfilare dal collo della vittima una collana in oro del valore di circa 700 euro.

Solo dopo che la sconosciuta si era allontanata, la pensionata si è accorta della sparizione del gioiello e ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Faedis. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire all’identità della ladra, che si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso la scena o l’autrice del furto.

