Attimi di paura per una donna a Udine.

Stava aspettando il marito seduta sul sedile del passeggero quando ad un tratto è salito un rapinatore che le ha rubato l’auto. E’ avvenuto ieri sera intorno alle 18 e 20 a Udine in via Leonardo Da Vinci quando la coppia si è fermata vicino ad una pizzeria.

Il marito è quindi sceso lasciando l’auto, una Fiat Qubo verde, accesa ed è entrato per acquistare delle pizze per cena. La donna, una 55enne, è rimasta in auto ad aspettarlo ma dopo pochi minuti qualcuno apre la portiera e si siede al posto del passeggero. In un primissimo momento la donna, che non ha guardato, ha pensato che fosse ovviamente il marito.

“Adesso facciamo una cosa, scendi subito dalla macchina e dammi la borsa”. Un momento terribile per la 55enne che solo in quel momento si è resa conto che quell’uomo, che teneva in mano un oggetto scuro che potrebbe essere stato una pistola, in realtà non era suo marito.

A questo punto l’uomo tenta di strapparle la borsa ma la donna resiste e nel mentre l’auto inizia a muoversi a bassa velocità. La 55enne riesce a uscire correndo immediatamente nella pizzeria al taglio per dare l’allarme. Una volta uscita insieme al marito l’auto era già abbastanza distante e si stava dirigendo in direzione Martignacco. La coppia ha quindi chiamato subito i carabinieri e ha sporto denuncia.

La descrizione dell’uomo.

Secondo il racconto della donna l’autore del furto è un uomo di circa 50 anni, abbastanza robusto, alto di circa un metro ed ottanta, carnagione chiara, occhi chiari penso azzurri. Parlava perfettamente l’ italiano, con una barba di circa due o tre giorni. Indossava un berretto di lana grigio con una riga bianca nel davanti, occhiali da vista un giubbotto verde scuro tipo impermeabile e dei pantaloni scuri.

L’appello della donna.

“Quell’auto è stata comprata a luglio del 2022 con tanti sacrifici, io lavoro nel settore delle pulizie ed era mia macchina per lavorare – spiega amareggiata la donna – . Mai avrei pensavo mai di vivere una situazione del genere. Se qualcuno la vede o ha informazioni utile mi può chiamare il 3333626178”.