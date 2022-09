Furto in casa, entrano da una finestra lasciata aperta e rubano 12mila euro

Il furto a Carlino.

Furto in un’abitazione di Carlino. I ladri hanno aspettato che non ci fosse nessuno e, approfittando di una finestra lasciata aperta sono riusciti ad introdursi in casa.

L’episodio è avvenuto tra le 9 e le 19 del 10 settembre e il bottino del furto è ingente. In casa infatti i ladri hanno trovato 12mila euro, fondi raccolti in alcune feste paesane fatte tra il 2019 e il 2020. Oltre ai soldi sono anche spariti alcuni gioielli in oro, per un valore di circa mille euro.

Il proprietario di casa, un 65enne, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di San Giorgio di Nogaro e ora sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.