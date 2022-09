Le prenotazioni per il vaccino bivalente in Fvg.

Sono 552, alle ore 12 di oggi, le prenotazioni per il vaccino bivalente anti Covid pervenute alle strutture deputate in Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.

La maggior parte delle prenotazioni è stata effettuata da persone di età compresa tra i 70 e 79 anni (212). Segue la fascia di persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni (151) e, quindi, quella degli over 80 (108). Una prenotazione si registra nella fascia compresa tra 12 e 15 anni, una tra i 16 e i 17 anni. Il resto è compreso nella fascia tra i 20 e i 59 anni (la fascia tra i 40 e i 59 anni vede complessivamente 53 prenotazioni).

Entrando nel dettaglio, le prenotazioni sono state fatte per la quarta dose in 366 casi. Complessivamente, sul fronte degli operatori sanitari del Sistema sanitario regionale, privati e di altre strutture, le prenotazioni alle 12 di oggi sono in tutto 15.