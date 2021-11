Il furto nella sede del Cussignacco Calcio.

Ennesimo furto ai danni del Cussignacco Calcio. Ignoti nella notte sono entrati nella sede della società di via Bassano del Grappa a Udine spaccando la finestra e hanno iniziato a frugare nei locali. Hanno tentato di portare via la tv, ma forse disturbati da un rumore, l’hanno lasciata, alla fine, per terra. Quello che sono riusciti a rubare, invece, è stata una stufetta elettrica e due tute con il logo della squadra.

Quindi, si sono diretti al vicino chiosco e hanno portato via alcuni spiccioli del fondo cassa. Un furto di lieve entità dal punto di vista del valore economico, ma resta l’amarezza per l’ennesimo colpo messo a segno nella zona. “Avevamo chiesto al Comune di intervenire – dice il presidente del Cussignacco Martino Viotto -. In effetti è stata potenziata la luce del parcheggio vicino all’impianto, ma probabilmente serve qualcosa di più, come telecamere e cartelli che facciano da deterrente”.

(Visited 68 times, 68 visits today)